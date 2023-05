Służby (na miejscu pojawiły się m. in. dwie karetki) o zdarzeniu otrzymały około godziny 19 we wtorek 23 maja 2023. Na skrzyżowaniu Wiejska - Gajowa zderzyły się trzy samochody.

Przypomnijmy, iż od 13 lutego na tym skrzyżowaniu jest nowa organizacja ruchu. To mocno uczęszczana część drogi objazdowej po zamknięciu Szosy Brzeskiej. Niedostępna dla ruchu Szosa Brzeska na odcinku od ul. Wiejskiej do ronda Falbanka. Zamknięcie jest związane z budową drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe. Objazd wyznaczono ulicami: Wiejską, Zgodną i Fredry. Co jakiś czas na skrzyżowaniu dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń. Wielu kierowców jeździło bowiem na pamięć, narażając się na trąbienia i niewybredne słowa. Zmieniona organizacja ruchu daje pierwszeństwo jadącym ulicami Wiejską i Zgodną we Włocławku.