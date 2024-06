25-lecie Salonu Ćwiczeń Siłowych „Olimp” we Włocławku. Zdjęcia, wideo

Jak zawsze otworzyliśmy dziś salon o 10, jak w każdą sobotę. O 11:30 rozpoczęliśmy zawody, nie tylko dła młodych, ale i dla starszych uczestników. Były to zawody w podciąganiu na drążku oraz wyciskaniu sztangi połowy masy ciał. To taka część sportowa. Potem przechodzimy do wręczania nagród. Nie będę wymieniał, bo będzie to niespodzianka dla firm, dla najstarszych klientów, którzy byli z nami od początku, dla zawodników, którzy reprezentowali nas na zawodach ogólnopolskich. No, to takie ogólne podziękowania dla wszystkich z wręczeniem nagród i pamiątek - mówił Arkadiusz Różański, właściciel siłowni.