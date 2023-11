369 zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa w powiecie radziejowskim

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to aplikacja, dzięki której mieszkańcy mogą zgłaszać, które miejsca według nich są zagrożone. Narzędzie to ma służyć głównie poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. Za pomocą internetu można wskazać policjantom, gdzie np. nocują bezdomni, w którym miejscu są źle zaparkowane pojazdy, gdzie dochodzi do przekroczeń prędkości itp.

W 2023 roku w powiecie radziejowskim naniesionych na mapie zostało 369 takich miejsc. Większość zgłoszeń dotyczyła: