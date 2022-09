74-latek nagle zjechał z jezdni i uderzył w drzewo Toruńskiej we Włocławku [zdjęcia]

Do tej niebezpiecznej sytuacji doszło we wtorek (20.09.20222) przed godz. 11.00 we Włocławku. Policjantki ruchu drogowego wchodzące w skład grupy SPEED patrolowały wówczas nieoznakowanym radiowozem ulicę Toruńską. W pewnym momencie zauważyły, że pojazd dacia jadący w przeciwnym kierunku, nagle zjechał z jezdni i uderzył w drzewo.

Policjantki od razu zatrzymały się, włączyły sygnały świetlne i podbiegły do auta. W środku był tylko kierowca, który zaczynał tracić świadomość. Funkcjonariuszki czym prędzej przystąpiły do udzielania pomocy. Za pośrednictwem dyżurnego wezwały karetkę oraz wyciągnęły mężczyznę z pojazdu - informuje Tomasz Tomaszewski z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.