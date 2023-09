84. rocznica wybuchu II wojny światowej - obchody we Włocławku. Zdjęcia

- Co roku spotykamy się w tym miejscu poświęconym pamięci żołnierzy, którzy walczyli na różnych frontach, by uczcić, uhonorować ten szczególny dzień w naszej historii - powiedział podczas uroczystości Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka. - To najstraszliwsza chyba w dziejach świata wojna, podczas której Włocławek i okolice doświadczył w sposób szczególny, bo przez sześć lat poddawani byliśmy okupacji i eksterminacji. Jak powiedział Carl von Clausewitz, "Wojna jest przedłużeniem polityki". Tak było w roku 1939, tak jest i teraz kiedy doświadczamy tragizmu za ukraińską granicą.