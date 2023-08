Anwil Włocławek przed nowym sezonem 2023/2024 - finanse, zawodnicy, mecze

Myślę, że to będzie mocniejszy skład niż przed rokiem. Co się za tym kryje, również również ta drużyna jest nieco droższa niż ubiegłoroczna. To pokazuje, że plan, który sobie założyliśmy, był racjonalny i udaje nam się go realizować. Nastawiamy się na to, że że że właściwie we wszystkich rozgrywkach chcemy dać z siebie wszystko. Uczestniczyłem w niedawnym losowaniu FIBA Europe Cup i muszę powiedzieć, że Anwil Włocławek był z takim wręcz patosem traktowany, wszyscy odbierali nas jako jakiegoś niesamowitego potentata. Ja oczywiście studziłem te nastroje i też wspominałem o tym, że nasz budżet w porównaniu do budżetów wielu europejskich klubów, które występują w tym Pucharze, jest znacząco niższy, ale oczywiście tak, chcemy bronić tego Pucharu. Byłoby świetnie, gdyby się udało zajść tak samo wysoko. A jeśli chodzi o Polską Ligę koszykówki, to naszym celem na pewno jest powrót do strefy medalowej, do pierwszej czwórki i walka o medale mistrzostw Polski. Naszym celem zawsze będzie walka o mistrzostwo Polski.