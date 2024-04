Hall of Fame w Hali Mistrzów we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia

Hall of Fame - to wspaniała galeria wspomnień, która przyczyniła się do upamiętnienia bogatej historii klubu i uhonorowania tych, którzy odnieśli w nim największe sukcesy. Z pewnością jest to niezwykłe przeżycie dla kibiców zobaczyć te wyjątkowe momenty i koszykarzy, którzy występujący z historii Klubu Koszykówki Włocławek.