Anwil Włocławek ucieka od prowokacji, Twarde Pierniki Toruń chcą odzyskać mądrość. Komentarze po meczu nr 2 play off

Biorąc pod uwagę wydarzenia z sezonu zasadniczego, ta seria jest na razie zaskakująco jednostronna. Wcześniej oba mecze derbowe były wyrównane, a torunianie świadomie wybrali sobie lokalnego rywala. Tymczasem w dwóch meczach we Włocławku Twarde Pierniki w niewielkim stopniu potrafiły przeciwstawić się faworytowi.

- W tych meczach nie pokazaliśmy tego, co w całym sezonie i to jest najbardziej przykre - przyznaje Aaron Cel. - Tylko w pierwszych połowach zagraliśmy mądrze i spokojnie. Po przerwie zaczynamy grać ich rytmem, a to nam nie odpowiada.