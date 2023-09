Blisko 400 kierowców skontrolowanych. Akcja "Trzeźwy poranek" w powiecie radziejowskim. Zdjęcia

Pierwszy zatrzymany to 58-latek z powiatu konińskiego. Jadąc mercedesem, przekroczył dozwoloną prędkość o 56 km/h. Kolejny kierowca, który stracił uprawnienia do kierowania to 36-latek z powiatu ostródzkiego. Pędził kią z prędkością 109 km/h. Za te wykroczenia mężczyźni stracili na trzy miesiące prawa jazdy. Dodatkowo zostali ukarani 1500 złotowymi mandatami i 13 punktami karnymi - poinformował Marcin Krasucki, oficer prasowy KPP Radziejów.