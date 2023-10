Caledonia Gladiators - Anwil Włocławek 66:63. Zapasy w błocie i druga porażka w FIBA Europe Cup w sezonie 2023/24

Caledonia Gladiators - Anwil Włocławek 66:63 (19:11, 11:20, 18:11, 18:21)

Włocławianie rozpoczęli z animuszem (prowadzili 7:2), ale 1. kwarta to sporo chaosu, rzutów z mało przygotowanych pozycji oraz dużo fizycznej walki. Anwil nie mógł znaleźć swojego rytmu w akcjach ofensywnych, gracze odbijali się od rosłych obrońców Caledonii. Inauguracyjna kwarta to zaledwie 5/14 z gry i aż 7 strat po stronie gości.

Po pechowo przegranym meczu z Bilbao Basket Anwil Włocławek pojechał do Glasgow po zwycięstwo, które otwierałoby drogę do awansu z grupy. Łatwej przeprawy nikt się nie spodziewał, bo Caledonia rozpoczęła FIBA Europe Cup od wysokiego zwycięstwa w Rumunii, a w lidze brytyjskiej radzi sobie świetnie.

Włocławianie mieli już 8 punktów do odrabiania. Druga kwarta była już nieco lepsza, przede wszystkim udało się ograniczyć straty. To wystarczyło, aby, mimo nadal kłopotów w ataku, powoli odrabiać straty. W 17. minucie dwa wolne wykorzystał Tanner Groves i Anwil wrócił na prowadzenie (25:24). Młody Amerykanin był tym razem graczem, który z ławki dostarczył drużynie sporo dodatkowej energii, w kolejnych akcjach popisał się efektownym blokiem i dobitką do kosza (10 pkt, 6 zbiórek i blok do przerwy). On też zakończył połowę akcją pod koszem, która dała włocławianom punkt przewagi do przerwy.