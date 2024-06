Kilka dni temu, dyżurny włocławskiej policji otrzymał zgłoszenie o próbie włamania do punktu jubilerskiego, znajdującego się w centrum Włocławka.

Według zgłoszenia, nieznany sprawca próbował wyjąć wyroby jubilerskie z witryny, w tym celu uszkadzając szybę wystawową. Alarm został podniesiony przez osoby znajdujące się na zapleczu, które usłyszały hałas świadczący o próbie włamania. Ich szybka reakcja spowodowała, że rabuś nie zdążył niczego zabrać, opuszczając miejsce zdarzenia - informuje nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku .

Włocławscy policjanci szybko zorganizowali pościg, dzięki czemu udało się zatrzymać podejrzanego. Okazał się nim być 43-letni mieszkaniec Włocławka. Po krótkiej ucieczce mężczyzna został zatrzymany przez technika kryminalistyki. Został przewieziony do policyjnego aresztu, gdzie usłyszał zarzuty dotyczące próby włamania.

Zatrzymany mieszkaniec Włocławka usłyszał zarzut próby włamania, za co grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Jednakże, wobec faktu, iż mężczyzna był już w przeszłości karany za podobne przestępstwa, może spodziewać się surowszej kary. Jako recydywista, staje przed perspektywą wieloletniego pobytu za kratami, co ma stanowić surową konsekwencję jego działań.