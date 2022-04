Derby w Bydgoszczy: Enea Abramczyk Astoria o play off, Anwil Włocławek o fotel wicelidera EBL. Będą emocje!

Bydgoszczanie walczą o play off, goście z Włocławka mają jeszcze widoki na pozycję wicelidera. Enea Abramczyk Astoria miała szanse w niedzielę przypieczętować awans do play off, ale pokpiła sprawę w czwartek, sensacyjnie przegrywając we własnej hali z Pszczółką Lublin.

-Naszą defensywą po przerwie pozwoliliśmy gościom na bardzo dobrą skuteczność w ataku. To jest biznes, każdy walczy o zwycięstwo, bez względu na to czy walczy o pierwsze miejsce czy utrzymanie - podsumował trener Artur Gronek.

Co teraz? Bydgoszczanie muszą liczyć na porażki Kinga Szczecin (gra u siebie z Twardymi Piernikami Toruń i na wyjeździe w Gliwicach), który ma na razie jedno zwycięstwo mniej na koncie lub ograć dwie topowe drużyny PLK: w niedzielę Anwil i trzy dni później Zastal w Zielonej Górze. Dwie porażki mogą skończyć się wypadnięciem z play off, bo w przypadku równej ilości wygranych, to King zagra w play off dzięki lepszemu bilansowi bezpośrednich spotkań.