Gdzie możesz zjeść lody we Włocławku? Odkryj miejsca, które kuszą smakiem

Jakie lody możesz zjeść we Włocławku?

Zazwyczaj lody wytwarzane są z gotowych mieszanek w postaci proszku z dodatkiem wzmacniaczy smaku i konserwantów. Możemy także spotkać we Włocławku lodziarnie, w których podobnie, jak kiedyś wykonuje się pracę z najwyższą starannością i dbałością o jakość, stosując przy tym tradycyjne receptury, oparte na naturalnych składnikach.

Kaloryczność

Sięgając po lody zastanawiamy się zapewne czy są kaloryczne i czy nie wpłyną źle na naszą figurę. W zależności od tego, jaki jest to rodzaj lodów porcja 100 g zawiera w sobie około 200 kcl. Gałka lodów waniliowych dostarczy nam około 130 kcl. W porównaniu do innych deserów jest to niewiele. Dlatego też możemy bez obaw delektować się nimi w upalne dni.