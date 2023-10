GTK Gliwice - Anwil Włocławek 77:88. Czwarte zwycięstwo Anwilu w Orlen Basket Lidze. Zdjęcia

GTK Gliwice - Anwil Włocławek 77:88 (20:20, 17:20, 12:26, 28:22)

Dopiero w 14. doczekaliśmy się prowadzenia Anwilu Włocławek po trafieniu z dystansu Luke'a Petraska. Do poziomu defensywy powoli dostrajał się Anwil także w grze ofensywnej. Gospodarzy mocno ciągnął w tym meczu Koby Mcewen, który trafiał z dystansu także przez ręce obrońców i do przerwy miał na koncie 19 pkt (6/10 z gry, 4/4 z wolnych). W końcu udało się jednak popisy Amerykanina trochę ograniczyć tuż przed przerwą i przejąć prowadzenie. I to mimo dużych kłopotów Victora Sandersa, który grał nerwowo i do przerwy miał 0/3 z gry i 3 faule w 5 minut.