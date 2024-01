Jarmark w Krzywosądzy w gminie Dobre. Ceny, zdjęcia z 15 stycznia 2024

Tym razem na straganach królowały zimowe produkty. Pietruszka, czosnek, cebula, jabłka - to tylko niektóre z dostępnych warzyw i owoców. Ceny były przystępne - za kilogram pietruszki trzeba było zapłacić 8 zł, czosnek kosztował 3 zł za główkę, a cebula i jabłka 3-4 zł za kilogram.

Jednak to nie tylko miejsce, gdzie można zaopatrzyć się w świeże produkty. Rękodzieło również ma tu swoje miejsce. Ręcznie plecione koszyki wiklinowe były dostępne w cenach od 20 do 100 zł za sztukę, a ciepłe laczki można było nabyć za 20 zł za parę.

Na straganach można było znaleźć również ręcznie robione kije i trzonki do narzędzi rolniczych i ogrodniczych. Kije były dostępne za 10 zł, a trzonki za 23 zł za sztukę.

Jarmark w Krzywosądzy to również miejsce, gdzie można nabyć zwierzęta hodowlane. Tym razem w ofercie były króliki rasowe za 70 zł za sztukę, perliczki za 50 zł za sztukę, a para ozdobnych gołębi kosztowała 100 zł.

Jarmark w gminie Dobre to miejsce, gdzie tradycja spotyka nowoczesność. To tutaj można poczuć prawdziwy klimat wiejskiego targu, nabyć świeże produkty, ale również znaleźć coś dla siebie wśród oferty rękodzieła. Mimo zimowej aury, jarmark przyciągnął wielu odwiedzających, co świadczy o jego niezmiennym uroku.