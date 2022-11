Karambol na drodze Włocławek - Brześć Kujawski. Sprawcami dwaj 19-letni kierowcy BMW [zdjęcia]

19-letni kierujący pojazdem bmw (jadący jak czwarty z kolei) w wyniku niedostosowania prędkości do warunków ruchu uderzył w tył poprzedzającego go pojazdu bmw, który w wyniku tego uderzył w poprzedzający go pojazd volvo, a volvo z kolei uderzyło w poprzedzające je audi.- poinformowała nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, rzecznik policji we Włocławku.