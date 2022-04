Kierowca jechał pod wpływem amfetaminy zatrzymany na Zazamczu we Włocławku? [zdjęcia]

Policjanci zatrzymali do kontroli samochód marki Opel z uwagi na dziwne zachowanie kierowcy. Badanie na zawartość alkoholu w organizmie wykazało, że jest on trzeźwy.

Badanie na zawartość alkoholu wykazało, że jest on trzeźwy. Natomiast badanie na zawartość substancji odurzających wykazało u kierowcy amfetaminę. Od 45-latka pobrano krew do badania i to od ich wyników będzie zależało czy i jaki zarzut usłyszy. - poinformował Tomasz Tomaszewski z KMP we Włocławku.