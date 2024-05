Starocie na Pchlim Targu. Na straganach stara porcelana, szkło, meble, rowery, RTV i AGD i inne drobiazgi. Zdjęcia

Na Pchlim Targu każdy znajdzie coś dla siebie. Każdej niedzieli na to popularne targowisko przyjeżdżają sprzedawcy z całej Polski. Jest tu wiele stanowisk z odzieżą i butami zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, niemiecką chemią, artykułami do domu i ogrodu, roślinami, kosmetykami, biżuterią i wieloma innymi artykułami, po które na to popularne targowisko przyjeżdżają mieszkańcy Włocławka i ościennych terenów. Równie dużym zainteresowaniem wśród wędrujących alejkami targu cieszą się tak zwane "starocie" przywożone z najróżniejszych zakątków świata.