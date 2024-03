Koniec akcji straży miejskiej we Włocławku. Tyle osób skorzystało z pomocy mundurowych

Akcja pomocy w odpalaniu aut zimą we Włocławku

Do miejskich strażników we Włocławku z prośbą o pomoc w uruchomieniu aut w czasie mrozów można było zwrócić się od 1 grudnia 2023 roku. Na wskazane przez zgłaszającego miejsce, jechali wtedy, gdy nie byli zajęci innymi – pilnymi zgłoszeniami.

Warto zaznaczyć, że miejscy strażnicy zaznaczali, iż nie będą jeździć kilkukrotnie do uruchamiania tych samych pojazdów. Apelowali też do mieszkańców, by jeszcze przed nadejściem mrozów, sprawdzili stan techniczny swoich samochodów.