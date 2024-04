Lodziarnie we Włocławku. Odkryj kuszące smakiem miejsca

Jakie lody możesz zjeść we Włocławku?

Lodziarnie we Włocławku

Lodziarnie we Włocławku

Jeśli nie widzisz tu swojej ulubionej lodziarni we Włocławku, daj znać właścicielowi, że może ją dodać do katalogu firm.

Szukasz dalej? Kliknij i znajdź wszystkie lodziarnie we Włocławku

Jakie lody możesz zjeść we Włocławku?

Sporządzane są z gotowych mieszanek w proszku, które łączy się z wodą. Maszyna zamraża tak powstałą masę. Podaje się je w formie stożka w waflu. W trakcie wytwarzania zostają napowietrzone, a ich temperatura jest nieco wyższa niż pozostałych rodzajów lodów. Mają kremową, delikatną konsystencję. Najpopularniejsze są czekoladowe i śmietankowe, ale występują też inne smaki, np. malinowe, pistacjowe, truskawkowe. A do tego możemy dodać polewę w różnych smakach.

Różnią się od pozostałych tym, że nie posiadają w swoim składzie produktów odzwierzęcych. To zazwyczaj sorbety lub lody wytwarzane z wegańskich zamienników np. mleka sojowego, kokosowego lub z nerkowca z dodatkiem owoców. Mają podobne walory smakowe, jak te wykonane w sposób tradycyjny i z pewnością bardzo zdrowe.

Kaloryczność

Gdy sięgamy po lody, myślimy o tym czy są kaloryczne i czy nie zaszkodzą naszej figurze. W zależności od tego, jaki jest to rodzaj lodów porcja 100 g zawiera około 200 kcl. W jednej gałce lodów znajduje się 130 kcl. W porównaniu do innych deserów jest to niewielka ilość. Możemy więc bez obaw delektować się nimi podczas upałów.