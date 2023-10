Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro we Włocławku. Zdjęcia

W środę Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro gościł na kończącej się budowie Sądu Okręgowego przy ulicy Żeromskiego. Jego wizyta związana była z inwestycją. Jednak w środę w mediach dominowała informacja o zatrzymaniu Sebastiana Majtczaka, poszukiwanego w związku z wypadkiem na autostradzie A1.

- Stało się tak, jak obiecywałem kilka dni temu - i sprawca został zatrzymany - mówi Zbigniew Ziobro, Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny. - Gdyby nie weekend prawdopodobnie zostałby zatrzymany wcześniej. Od kiedy ten pan wylądował w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, mieliśmy pewność, że to jest już kwestia kilku dni. Prawdopodobnie doradcy podejrzanego nie wiedzieli, że dopiero co zawarliśmy umowę ekstradycyjną. Przez dłuższy czas Zjednoczone Emiraty Arabskie mogły być bezpieczne dla osób, które uciekały przed polskim wymiarem sprawiedliwości. W tej sprawie ministrowie Kaleta i Woś prowadzili procesy negocjacyjne i doprowadzili do zawarcia umowy, po to, by takie osoby, jak ten pan nie mogły w przyszłości skutecznie ukrywać się przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Państwo polskie zachowało się profesjonalnie, sprawca poniesie odpowiedzialność karną.