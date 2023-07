Młody mężczyzna topił się w jeziorze Czarnym we Włocławku Renata Brzostowska

Nad jeziorem Czarnym we Włocławku omal nie doszło do tragedii. Służby zgłoszenie o topiącym się młodym mężczyźnie w jeziorze Czarnym we Włocławku otrzymały w poniedziałek o godzinie 13:50. Szczegóły.