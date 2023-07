Tragiczny finał poszukiwań. Dryfujące zwłoki 45-latka z powiatu lipnowskiego GM/KMP Włocławek

Zgłoszenie o zaginiony 45-latku z powiatu lipnowskiego, do Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, wpłynęło w niedzielę, dzień później ciało w Wiśle znaleźli ratownicy WOPR Włocławek i Policjanci Ogniwa Prewencji Na Wodach i Terenach Przywodnych KMP we Włocławku. Szczegóły akcji.