Motocykliści z Włocławka uczcili papieża Jana Pawła II w 19. rocznicę śmierci. Zdjęcia

We wtorek o godzinie 21.37 minęła 19. rocznica śmierci Papieża-Polaka Jana Pawła II. W tym czasie przed bazyliką katedralną we Włocławku, gdzie znajduje się tablica upamiętniająca wizytę papieża we Włocławku w roku 1991 zebrali się wierni oraz motocykliści z włocławskiej grupy ATH MotoClub (Aequites Templi Hierosolimitani).