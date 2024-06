MPEC we Włocławku ma nowego prezesa. Wiemy kto zastąpił Andrzeja Walczaka

W związku z tym, od 26 czerwca od godziny 6:00 do 28 czerwca 2024 roku do godziny 22:00, wszyscy odbiorcy na terenie Włocławka zasilani w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej będą musieli obejść się bez ciepłej wody. To oznacza, że mieszkańcy będą musieli dostosować swoje codzienne rutyny, planując z wyprzedzeniem działania takie jak kąpiele czy mycie naczyń.