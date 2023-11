„NIE nowotworom u dzieci” - bezpłatne badania USG dzieci we Włocławku. Trwają zapisy

„Co roku w Polsce diagnozuje się około 1300 przypadków nowotworów u dzieci. Wykryte we wstępnej fazie rozwoju są w większości wyleczalne. Profilaktyka i wczesna diagnoza dają szansę na natychmiastową reakcję i skuteczne działanie, stąd tak wielkie znaczenie ma dla najmłodszych program bezpłatnych, kompleksowych badań USG, Fundacji Ronalda McDonalda. Program „NIE nowotworom u dzieci” dociera do miejsca zamieszkania dzieci, aby pomagać tam, gdzie dostęp do lekarzy specjalistów jest utrudniony choćby z racji odległości. W ciągu 18 lat radiolodzy dziecięcy na pokładzie Ambulansu Fundacji Ronalda McDonalda przebadali ponad osiemdziesiąt tysięcy dzieci w całej Polsce. Dla wielu z nich diagnoza na pokładzie ambulansu była tą na wagę zdrowia i życia” – informują organizatorzy badań.