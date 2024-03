Niedziela palmowa 2024 w Radziejowie. Procesje i święcenie palm. Zdjęcia

Niedziela Palmowa, przypadająca na 24 marca 2024 roku, rozpoczyna w Radziejowie, jak i w całej Polsce, wyjątkowy czas Wielkiego Tygodnia , prowadzący wiernych do najważniejszego święta chrześcijaństwa - Wielkanocy. W tym dniu, mieszkańcy Radziejowa, podobnie jak w wielu innych miejscach na świecie, uczestniczą w tradycyjnych obchodach, które mają głębokie korzenie w chrześcijańskiej tradycji.

Po mszach i poświęceniu palm, w Radziejowie odbyły się procesje. Te uroczyste marsze przez miasto są okazją nie tylko do wyrażenia wiary i tradycji, ale także do łączenia społeczności. Uczestnicy procesji, niezależnie od wieku, przechodzą ulicami Radziejowa. Procesje te, pełne pieśni i modlitw, są wyrazem głębokiej wiary i przywiązania do tradycji, które są żywe w sercach mieszkańców Radziejowa.