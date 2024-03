Poszukiwania zaginionego 38-latka z powiatu radziejowskiego

W środę (20.03.2024) wieczorem, dokładnie o 19:00, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie otrzymał niepokojące zgłoszenie. Rodzina 38-latka z gminy Topólka poinformowała o jego zaginięciu , które miało miejsce dzień wcześniej. Od chwili zaginięcia, mężczyzna nie nawiązał kontaktu z bliskimi, co wywołało ogromne zaniepokojenie i skłoniło rodzinę do działania.

Przełom nastąpił przed godziną 23:00, kiedy to na polnej drodze, funkcjonariusze z wydziału kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie odnaleźli zaginionego. Mężczyzna był wyczerpany, ale żywy. Natychmiast został przekazany w ręce ratowników medycznych, którzy zdecydowali o przewiezieniu go do szpitala na niezbędne badania.