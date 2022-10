Opel uderzył w drzewo na drodze Kruszyn - Lubraniec. Kierowca był zakleszczony [zdjęcia]

Do groźnego zdarzenia drogowego doszło we wtorek 25 października około godziny 16 w miejscowości Koszanowo na drodze między Lubrańcem, a Kruszynem. Na miejsce wysłano 5 zastępów straży pożarnej z PSP Włocławek, OSP Kruszyn, OSP Lubraniec, OSP Sokołowo i OSP Gołębin oraz pogotowie ratunkowe i policję.

Kierowca samochodu był uwięziony. Dostęp do poszkodowanego musieli przygotować strażacy za pomocą narzędzi hydraulicznych. Mężczyzna został przewieziony do szpitala we Włocławku. Okazało się, że jego obrażenia nie były groźne.