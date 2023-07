Oto lista aplikacji, które najszybciej rozładowują telefon. Bateria padnie w kilka godzin

Ładowanie telefonu codziennie to już dla nas normalność, a często musimy także ładować go więcej niż raz w ciągu dnia.

Żeby wiedzieć, jak najlepiej oszczędzać baterię w smartfonie, warto sprawdzić, co zużywa najwięcej energii. W ustawieniach baterii sprawdzisz zużycie wynikające z samego działania sprzętu (największy procent stanowi ekran) oraz poszczególnych aplikacji. To pozwoli sprawdzić, co na naszym telefonie najszybciej pochłania baterie, dzięki czemu będziemy mogli ograniczyć jej użytkowanie.

Przyda się to szczególnie kiedy nasza bateria będzie na wyczerpaniu, a nie mamy dostępu do ładowarki. Pamiętajmy także o powerbankach. Przenośne ładowarki często mogą nas uratować.