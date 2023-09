Piknik Rodzinny 2023 "Żegnaj, Lato" w Przedszkolu Publicznym nr 8 we Włocławku. Zdjęcia

- Nasze przedszkole realizuje projekt pn. „Przedszkole kreatywne" z Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2020-2024. Przypomnę Państwu, iż w 2021 roku z tego projektu powstał nasz sensoryczny plac zabaw, który od maja do października cieszy się ogromną popularnością wśród małych mieszkańców miasta Śródmieścia i ich rodziców. To fajne miejsce, gdzie można mile spędzić czas z dzieckiem i nawiązać relacje interpersonalne. Dzisiejszy piknik jest także zorganizowany w ramach projektu „Przedszkole kreatywne" - mówiła do zebranych Wanda Szczygielska, dyrektor PP nr 8.