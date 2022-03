Pobił i okradł przechodnia we Włocławku na Płockiej. 17-latkowi grozi do 12 lat więzienia

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu (23.02.22) po godzinie 22 przy ul. Płockiej we Włocławku. Idący tamtędy 27-latek został zaczepiony przez mężczyznę, który zaczął go uderzać i kopać, a następnie zażądał pieniędzy. Pokrzywdzony w obawie o swoje zdrowie oddał napastnikowi kilkadziesiąt złotych, a następnie zdołał uciec.

Po otrzymaniu zgłoszenia w tej sprawie, na miejsce niezwłocznie udali się policjanci, którzy ustalili rysopis napastnika i rozpoczęli jego poszukiwanie. Sprawca nie został wówczas zatrzymany, ale było to jedynie kwestią czasu.