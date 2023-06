Podsumowanie roku artystycznego 2022/23 Classic we Włocławku. Zdjęcia

W środę 21 czerwca w sali widowiskowej Centrum Kultury Browar B przy ulicy Łegskiej 28 we Włocławku odbyło się podsumowanie roku artystycznego 2022/23 zespołu Classic.

Zespół Classic rozpoczął swoją działalność już w 1996 roku. Dzieli się on na trzy grupy wiekowe w których tańczy ok. 60 dziewcząt w wieku 7-18 lat. Jego założycielką, choreografką i instruktorką jest Ina Griszczuk - absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej w Mińsku. Twórczynią zespołu Ina Griszczuk z pasji i miłości do tańca w 1996 roku założyła dziewczęcą grupę taneczną i umiejętności choreograficzne i taneczne zdobyte w szkole baletowej w Mińsku przekazuje swoim wychowankom.