Tak było na II Michelińskim Pikniku Rodzinnym - Włocławek 2023. Zdjęcia

Podczas pikniku, który odbył się na terenie Szkoły Podstawowej nr 19 we Włocławku, każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Były m. in.:

dmuchane zjeżdżalnie,

malowanie twarzy,

wplatanie kolorowych warkoczyków,

bańki mydlane,

balony,

znakowanie rowerów,

punkt pomiaru poziomu cukru i ciśnienia,

pokaz talentów,

gry edukacyjne z Gostynińsko-Włocławskim Parkiem Krajobrazowym.

Podczas II Michelińskiego Pikniku Rodzinnego we Włocławku nie zabrakło także animacji dla dzieci i konkursów z nagrodami, w których do wygrania były atrakcyjne nagrody, np. vouchery do sali zabaw RIO, Nauka Pływania Paweł Kułakowski, Nauka Pływania NEMO.