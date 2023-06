Program godzinowy Dni Włocławka 2023. Wykaz koncertów i imprez

Już tydzień temu zainaugurowane zostały Dni Włocławka 2023, które odbędą się w ostatni weekend czerwca. Poniżej przedstawiamy program godzinowy koncertów. Takie będą imprezy w parku na Słodowie we Włocławku. Takie gwiazdy wystąpią. Zobaczcie, jak było rok temu na Dniach Włocławka.

W środę 14 czerwca 2023 r. o godz. 18.00 w katedrze włocławskiej rozpoczęła się celebra mszy świętej w intencji miasta. To uroczyste nabożeństwo odbyło się w Dniu Patrona Włocławka – bł. biskupa Michała Kozala i było jednocześnie inauguracją tegorocznego święta miasta. Główne wydarzenia Dni Włocławka odbędą się 24-25 czerwca 2023 roku. Tak wygląda godzinowy program koncertów w ramach Dni Włocławka 2023, które odbędą się w parku na Słodowie

Dni Włocławka - sobota 24.06.2023

17.30 DJ SZTUKA

18.00 ESTERA

18.20 MARCELINA GÓRALSKA

18.40 MARTYNA GĄSAK

19.30 IGNACY

20.45 SARA JAMES

DJ SZTUKA jest znany jest włocławskiej młodzieży z ubiegłorocznego Festiwalu Nowej Muzyki w Browarze B., znów podkręci klimat i doskonale zmiksuje kawałki, które najbardziej lubicie. ESTERA zwyciężczyni konkursu WŁOwimy Talenty, organizowanego przez Fundację We are for U.

MARCELINA GÓRALSKA – laureatka wielu konkursów wokalnych, niedawno otrzymała Nagrodę Prezydenta Włocławka w kategorii młody twórca. MARTYNA GĄSAK – zwyciężczyni 6. edycji programu The Voice Kids. Pochodzi z Elbląga. Przygodę ze śpiewem rozpoczęła już w przedszkolu. Poza śpiewem interesuje się wizażem i w wolnym czasie tworzy kolorowe makijaże. SARA JAMES zachwyciła polską publiczność w The Voice Kids, a następie próbowała podbić USA. Młoda wokalistka wystąpiła w popularnym programie America’s Got Talent, w którym dotarła aż do finału. Najpierw Polka zachwyciła jury swoją wersją piosenki Kate Bush “Running Up That Hill”, w finale programu Sara James ponownie stanęła na scenie, by zaprezentować swój talent. Tym razem zaśpiewała utwór “Let’s Get It Started” Black Eyed Peas.

Konferansjer: Jakub Ciąpała.

Dni Włocławka - niedziela 25.06.2023

17.30 DJ JACK DA RULE

18.30 MR ZOOB

20.30 KULT

JACK DA RULE – współtwórca i założyciel Freshland Events i jeden z najbardziej doświadczonych dj-ów w regionie. W 1991 roku zdobył certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Prezenterów Muzyki (DJ UNION). Jest członkiem Klubu Płytowego DEE JAY mix club i posiadaczem ogromnej kolekcji płyt winylowych. Były rezydent w klubach: Bravo we Włocławku oraz Vanila i Savoy w Bydgoszczy.

MR ZOOB – mają dwa utwory, które są absolutnymi klasykami rozpoznawanymi przez wszystkich słuchaczy bez względu na wiek. Potwierdza to choćby plebiscyt Piosenki 95-lecia Polskiego Radia w którym „Mój jest ten kawałek podłogi” znalazł się na wysokiej, 36. pozycji wśród utworów nadawanych niemal od wieku. „Kartka dla Waldka” to piosenka, która w latach 80-tych należała do najpopularniejszych. Ogromna energia na scenie oraz pełne humoru i satyry niebanalne teksty i przede wszystkim nieoficjalny hymn koszykarskiego Anwilu! KULT – legendarny zespół jest obecny na rodzimym rynku już od ponad czterdziestu lat, a jego twórczość cieszy się ogromnym uznaniem. Od 1982 r. należy do najważniejszych formacji polskiej sceny rockowej. Założony z inicjatywy Kazika Staszewskiego i Piotra Wieteski zespół wykonuje gatunek rocka alternatywnego. Gatunkowa geneza w przypadku Kultu jest jednak dość skomplikowana. Wychodzili od punkowego grania, dokładając do tego bogatą sekcję dętą i charakterystyczne klawisze. W związku z tym przez wielu rodzaj muzyki, jaką prezentują, to po prostu muzyka Kultu. Teksty Kazika Staszewskiego, często prowokacyjne, lecz trafnie opisujące polską rzeczywistość, weszły do popkultury, a sam Kazik nieraz budził kontrowersje. Zespół ma na swoim koncie 17 płyt studyjnych, z czego ostatnia, zatytułowana „Ostatnia płyta”, ukazała się w roku 2021. Kult przyzwyczaił nas również do długich koncertów. Często ich wydarzenia trwają blisko trzy godziny, więc trzeba przygotować się na dłuższe obcowanie z muzyką.

Konferansjer: Krzysztof Szaradowski

Zlot YouTuberów - Włocławek 2023

W sobotę (24.06.2023) w godzinach 15-18.00 odbędą się spotkania: OKOŃ W SIECI, który komentuje przeczytane książki i omawia tematy okołoksiążkowe, NATALIA SISIK zajmująca się showbizensem i TOPOWA DYCHA, czyli twórcą kanału popularnonaukowego, który prezentuje rankingi i zestawienia dotyczące różnych dziedzin życia – do odległych zakątków historii, do kulis spraw kryminalnych i zaskakujących faktów o świecie.

Dni Włocławka 2023 - inne imprezy

W sobotę i niedzielę w godzinach 10.00-20.00 na ulicy Szpitalnej odbędzie się Jarmark Włocławski!

w godzinach 10.00-22.00 Food Truck Festival!

w godzinach 12.00-20.00 Strefa dla dzieci – bezpłatne dmuchańce!

w godzinach 15.00-18.00 Klub Aqua zaprasza na spotkanie żeglarskie: prezentacja żaglówek: optymistów oraz modeli sterowanych radiem DragonForce 65 i wiele żeglarskich atrakcje, będzie mapa skarbów i zgadywanki żeglarskie.

W sobotę (24.06.2023) w godz. 12-16.00 odbędzie się impreza pn. „Cztery koła na wypasie”, czyli spotkanie z nowoczesną motoryzacją, a w niedzielę (25.06.2023) w godz. 12-16.00 „Zabytkowe kultowe”, czyli spotkanie ze starą motoryzacją (organizator: Automobil Włocławski)

W sobotę będzie także Rajd „Szlakiem Kopernikowskim”.

W sobotę w godz. 15.00-18.00 Miejska Biblioteka Publiczna w ogrodzie na Pompce zaprasza na:

„Baw się z nami robotami” – zabawy dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem robotów Codey Rocky

„Objazdowa biblioteka” – rowerowa akcja czytelnicza, bookrossing

„Czytanie na polanie” – #TataTeżCzyta – inauguracja akcji czytelniczej Fundacji Powszechnego Czytania – głośne czytanie

„Zagrajmy razem” – wspólne zabawy i gry wielkoformatowe W niedzielę biblioteka zaplanowano na następujące wydarzenia:

„Objazdowa biblioteka” – rowerowa akcja czytelnicza, bookrossing

„Kolorowe przypinki” – warsztaty kreatywne na wykonanie przypinki

„Żółw Franklin na słodowskiej polanie” – warsztaty literacko-plastyczne

„Zagrajmy razem” – wspólne zabawy i gry wielkoformatowe

„Moje serce wyrywa się nad Wisłę…” – kilka słów o publikacji, spotkanie z autorkami

W niedzielę (25.06.2023) o godz. 15.30 Teatr Impresaryjny zaprasza na spektakl Teatru Vaśka „Zagraj ze mną” w ogrodzie na Pompce. Natomiast o 15.00 Galeria Sztuki Współczesnej zaprasza na zabawę twórczą pt. „Łąka” w ogrodzie na Pompce (

