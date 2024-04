Policja podsumowała świąteczny weekend na drogach Włocławka i powiatu. 1 wypadek i 25 kolizji! Zdjęcia

- Niechlubnym rekordzistą okazał się 40-letni kierowca motoroweru, u którego badanie trzeźwości wykazało prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie. Do zatrzymania doszło w sobotę (30 marca) po godzinie 10 na terenie gminy Lubień Kujawski - informuje sierż. szt. Tomasz Tomaszewski i dodaje, że wszyscy, którzy prowadzili swoje pojazdy mechaniczne w stanie nietrzeźwości będą się tłumaczyć przed sądem, do którego policjanci prześlą materiały. Za tak negatywne zachowanie na drodze może im teraz grozić kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności i wysoka grzywna.