Policja we Włocławku podsumowała długi weekend na drogach, 11-15 sierpnia 2023

Przedłużony sierpniowy weekend dobiegł końca. Podczas jego trwania (11-15.08.2023) nad bezpieczeństwem użytkowników dróg czuwali policjanci ruchu drogowego, również mundurowi z Włocławka. W tym czasie na drogach naszego regionu doszło do 26 kolizji i 2 wypadków, niestety jeden ze skutkiem śmiertelnym.

Do drugiego, bardziej tragicznego w skutkach wypadku, doszło w miniony poniedziałek (14.08.2023) w miejscowości Rutkowice ( gmina Lubień Kujawski), gdzie pojazd osobowy seat wypadł z drogi i dachował. Niestety 24-letnia kobieta kierująca pojazdem poniosła śmierć na miejscu. Policjanci wykonywali czynności w tej sprawie pod nadzorem prokuratora i przy udziale biegłego z dziedziny wypadków drogowych. Dokładne okoliczności tego tragicznego zdarzenia wyjaśni prowadzone śledztwo.

Pierwszy wypadek miał miejsce w sobotę 12 sierpnia na Alei Królowej Jadwigi we Włocławku. Wstępne ustalenia policjantów wskazują, że kierujący motorowerem wykonał nieprawidłowy manewr omijania i uderzył w pojazd ciężarowy scania z naczepą. W wyniku zdarzenia 64-letni motorowerzysta doznał obrażeń powyżej dni siedmiu. Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśni prowadzone postępowanie. Kierowcy byli trzeźwi.

Podczas długiego weekendu mundurowi sprawdzali też stan trzeźwości kierujących. Niestety nie zabrakło kierowców, którzy zdecydowali się na jazdę pod wpływem alkoholu. Policjanci zatrzymali dwóch kierujących pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Niechlubnym rekordzistą okazał się 51-latek zatrzymany do kontroli we wtorek (15.08.2023) na drodze krajowej numer 91 w gminie Lubień Kujawski. Kontrola trzeźwości wykazała ponad 2 promile alkoholu w organizmie kierowcy. Ponadto ze sprawdzenia w policyjnej bazie wynika, że mężczyzna ma aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Sprawy zostaną skierowane do sądu.