Policja z Włocławka zabezpieczyła 650 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Zdjęcia

Włocławska policja przechwyciła nielegalne papierosy

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, specjalizujący się w zwalczaniu przestępczości gospodarczej, od dłuższego czasu mieli podejrzenia co do działalności 74-letniego mieszkańca powiatu lipnowskiego. Ich przypuszczenia dotyczyły posiadania przez niego papierosów bez wymaganych polskich znaków skarbowych akcyzy, co stanowi naruszenie prawa.