32-latek z Włocławka zatrzymany. Posiadał nielegalny tytoń, papierosy i alkohol. Zdjęcia

Okazało się, że mieli rację. W mieszkaniu i na działce letniskowej 32-latka kryminalni ujawnili ponad tysiąc sztuk papierosów i ponad sto kilogramów krajanki tytoniowej bez wymaganych znaków akcyzy. Znaleźli też kilkadziesiąt butelek o różnej pojemności z nielegalnym alkoholem - informuje nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. - Trefny towar został zabezpieczony przez policjantów, a mężczyzna zatrzymany i przewieziony do komendy. Tutaj usłyszał zarzut i musi liczyć się z karą do 3 lat pozbawienia wolności oraz wysoką grzywną, a także przepadkiem zabezpieczonego mienia.