Policjanci z Radziejowa zatrzymali 73-latka z powiatu aleksandrowskiego. Był poszukiwany przez prokuraturę w Suwałkach

Policjanci z „drogówki” pełnili służbę na drodze wojewódzkiej nr 266. Kilka minut po 8:00 w Krzywosądzy w gminie Dobre zatrzymali do kontroli osobowego volkswagena. Za kierownicą siedział 73-latek z powiatu aleksandrowskiego.

- Podczas sprawdzania jego danych w policyjnych rejestrach okazało się, że jest poszukiwany. Szukała go Prokuratura Rejonowa w Suwałkach, w celu ustalenia miejsca jego pobytu. Z mężczyzną wykonano czynności zlecone przez organ poszukujący, a następnie zwolniono - mówi Marcin Krasucki , oficer prasowy KPP Radziejów.

Policjanci radziejowskiej „drogówki” za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym, zatrzymali kolejne dwa prawa jazdy

Patrol ogniwa ruchu drogowego kontrolował prędkość kierowców na terenie powiatu radziejowskiego w obszarach zabudowanych. Pierwszy zatrzymany to 39-latek z powiatu zgierskiego. Jadąc motocyklem marki Honda, przekroczył dozwoloną prędkość o 55 km/h. Kolejny kierowca, który stracił uprawnienia do kierowania to 48-latek z Olsztyna. Pędził peugeotem z prędkością 117 km/h.