Policyjny pościg pod Włocławkiem. Pijany kierowca BMW był poszukiwany listem gończym GM/KMP Włocławek

Policjanci z KMP Włocławek podjęli pościg informując o nim dyżurnego i inne patrole w okolicy. W pewnym momencie kierowca samochodu marki BMM zjechał na posesję, porzucił auto i zaczął uciekać pieszo PCz, zdjęcie ilustracyjne

Powodem niezatrzymania się, do kontroli prowadzonej przez policjantów Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, 26-latka pomimo dawanych sygnałów świetlnych i dźwiękowych była chęć uniknięcia trafienia do zakładu karnego na okres pięciu miesięcy. Teraz za ucieczkę i prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości może mu grozić dodatkowe siedem i pół roku pozbawienia wolności, bo czynów tych dokonał w „recydywie”. Prosto z komendy na podstawie wystawionego przez sąd listu gończego mężczyzna trafił do więzienia.