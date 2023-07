Pomysły na Dzień Bezpiecznego Kierowcy - zadbaj o swoje auto

NordUnion. Poczucie bezpieczeństwa jakie daje dobrze dobrana polisa.

Kolejny element poczucia bezpieczeństwa to dobry ASSISTANCE - wyobraźmy sobie awarie pojazdu w nocy, w deszczu i daleko od domu bez pomysłu kogo prosić o pomoc. Assistance zapewni holowanie do warsztatu lub domu, auto zastępcze, a nawet hotel jeśli czas naprawy się wydłuży podczas naszej podróży.

Na rynku jest wiele ofert AutoCasco, jak wybrać tę odpowiednią, na co zwrócić uwagę? Wariant serwisowy, a może kosztorysowy, wykupić amortyzację, co z udziałem własnym? Którą firmę ubezpieczeniową wybrać? Centrum ubezpieczeń NordUnion już blisko 15 lat doradza swoim klientom jaki zakres wybrać, której firmie powierzyć swój majątek a przy tym dba o wynegocjowanie najkorzystniejszej ceny.

Elektro-Wojt. Gdzie szukać pomocy, gdy auto odmówi współpracy?

Elka. Zapisz się na kurs prawa jazdy już dziś i stań się niezależny!

Razem z nami zdaj egzamin i wyrusz w drogę autem. Sam będziesz zaskoczony jakie to łatwe.

Szkolenie nowych kursantów to nasza pasja. Właśnie dlatego każdego dnia dokładamy wszelkich starań, aby nasi kursanci zdobywali wiedze w praktyczny i przyjemny sposób.

Kategorie: B, B+E, C, C+E, kwalifikacje na kierowcę, szkolenia okresowe kod 95.

Ośrodek szkolenia kierowców „Elka” Krzysztof Osmański

ul. Działkowa 2, Kowalewo Pomorskie

tel. 665 583 273

e-mail: [email protected]

