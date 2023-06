Prasówka tygodniowa z 11.06.2023 we Włocławku. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Włocławka, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 4.06 a 10.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tam mieszkańcy Włocławka i okolic jeżdżą nad morze. Ranking plaż nad Bałtykiem. Zdjęcia”?

📢 Tam mieszkańcy Włocławka i okolic jeżdżą nad morze. Ranking plaż nad Bałtykiem. Zdjęcia Takie są Wasze ulubione miejscówki nad morzem. Gdzie włocławianie najchętniej wypoczywają nad Morzem Bałtyckim? Sprawdź, jaka plaża jest najpopularniejsza wśród mieszkańców Włocławka i powiatu włocławskiego. 📢 Piękne kobiety na imprezach w Venus Planet. Zobacz zdjęcia Zobacz piękne kobiety, które pojawiły się na imprezach w Venus Planet w maju 2023 📢 11 czerwca finał Miss Nastolatek Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023. Zdjęcia kandydatek W niedzielę 11 czerwca wyłonione zostaną najpiękniejsze mieszkanki województwa Kujawsko-Pomorskiego. W City Hotel w Bydgoszczy (ul. 3 Maja 6, 85-016 Bydgoszcz) odbędzie się gala finałowa Miss Nastolatek i Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023. W finale konkursu zaprezentuje się 28 finalistek ubiegających się o tytuł Miss Woj. Kujawsko-Pomorskiego i 15 kandydatek do korony Miss Nastolatek Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023. Początek o godzinie 18. Na gali, którą poprowadzi konferansjer i DJ Wacław Tomalak wystąpią Paweł Tur i Adi Kowalski.

Tygodniowa prasówka 11.06.2023: 4.06-10.06.2023 Włocławek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 11 czerwca finał Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023. Zdjęcia kandydatek W City Hotel w Bydgoszczy (ul. 3 Maja 6, 85-016 Bydgoszcz) odbędzie się gala finałowa Miss Nastolatek i Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023. W finale konkursu zaprezentuje się 28 finalistek ubiegających się o tytuł Miss Woj. Kujawsko-Pomorskiego i 15 kandydatek do korony Miss Nastolatek Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023. W niedzielę 11 czerwca wyłonione zostaną najpiękniejsze mieszkanki województwa Kujawsko-Pomorskiego. Początek o godzinie 18. Na gali, którą poprowadzi konferansjer i DJ Wacław Tomalak wystąpią Paweł Tur i Adi Kowalski.

📢 Wzory tatuaży dla mężczyzn i kobiet. Zobacz zdjęcia - TOP 40 Grono fanów trwałego ozdabiania ciała się powiększa. Tatuowanie ciała stało się tak powszechne. Już nikogo nie dziwi widok mężczyzny czy kobiety z rysunkiem na ramieniu, szyi czy kostce. Tatuaże to ozdoba ciała. Ostatnio wiele osób się na nie decyduje. Stają się coraz bardziej popularne małe tatuaże, bo ich wykonanie jest szybkie i tańsze. Zobaczcie najciekawsze wzory tatuaży prosto z salonów tatuażu z całej Polski.

📢 12. Święto Żuru Kujawskiego 2023 w Brześciu Kujawskim - konkurs kulinarny i wyniki [zdjęcia] Już po raz dwunasty na boisku w Starym Brześciu zgromadzili się uczestnicy Święta Żuru Kujawskiego. W roku 2023 aż 22 zespoły wzięły udział w konkursie na najsmaczniejszy tradycyjny żur kujawski. Zobaczcie zdjęcia z imprezy. 📢 Zdjęcia z meczu Lider Włocławek - Tłuchowia Tłuchowo. 33. kolejka 4. ligi kujawsko-pomorskiej [zdjęcia] W sobotę, 10 czerwca 2023 roku na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku przy Leśnej rozegrano mecz 33. kolejki 4. ligi kujawsko-pomorskiej Lider Włocławek - Tłuchowia Tłuchowo. Zobaczcie zdjęcia ze spotkania. 📢 Jubileusz 120-lecia OSP w Lubrańcu - odznaczenia dla zasłużonych [zdjęcia] W sobotę, 10 czerwca przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubrańcu odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 120. rocznicy powstania jednostki. Obecni byli przedstawiciele samorządów, delegacje z innych jednostek OSP powiatu włocławskiego, duchowni, harcerze, sympatycy jednostki. Zobaczcie zdjęcia z uroczystości.

📢 Sprawdź co Cię czeka w najbliższym miesiącu - Horoskop miłosny [zdjęcia] Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie w miłości! Sprawdź horoskop miłosny na czerwiec. Dowiedz się czy czeka się wreszcie związek, randka czy może nawet rozstanie? Co czeka Cię w czerwcu 2023? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.

