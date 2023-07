Przegląd tygodnia z 2.07.2023 we Włocławku. Najważniejsze wydarzenia od 25.06 do 1.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z tygodnia? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Włocławka czytali w ostatnim tygodniu najchętniej

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Włocławka, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 25.06 a 1.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „32. Finał Turnieju Poezji Śpiewanej we Włocławku. Koncert Anny Marii Jopek z Robertem Kubiszynem. Zdjęcia”?

Przegląd tygodnia: Włocławek, 2.07.2023. 25.06 - 1.07.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 32. Finał Turnieju Poezji Śpiewanej we Włocławku. Koncert Anny Marii Jopek z Robertem Kubiszynem. Zdjęcia W sobotę 1 lipca odbył się "Dobry Koncert" w którym wystąpili laureaci 32. Finału Turnieju Poezji Śpiewanej oraz Anny Maria Jopek z Robertem Kubiszynem. Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia, które odbyło się w CK Browar B. we Włocławku. 📢 Tak było na konkursie Bitwa Regionów 2023 w Lubieniu Kujawskim. Zdjęcia W sobotę, 1 lipca 2023 roku, podczas Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich pn. „Bitwa Regionów”, w Lubieniu Kujawskim zgromadziły się liczne koła gospodyń wiejskich z powiatu włocławskiego na konkursie kulinarnym. Nie zabrakło też występów zespołów muzycznych. Zobaczcie zdjęcia z imprezy.

📢 Tłumy na koncercie zespołu Classic na Bitwie Regionów 2023 w Lubieniu Kujawskim. Zdjęcia W sobotę na stadionie w Lubieniu Kujawskim przygotowano ogólnopolskie eliminacje konkursu kulinarnego Bitwa Regionów. W akcji udział wzięło 25 kół gospodyń wiejskich. Jednak największym zainteresowaniem cieszyły się występy artystyczne. Zobaczcie zdjęcia z koncertu zespołu Classic.

Tygodniowa prasówka 2.07.2023: 25.06-1.07.2023 Włocławek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 We Włocławku padła pierwsza historyczna główna wygrana w nowej grze Lotto Pierwsza w historii główna wygrana w Ekspres Losach padła we Włocławku. To nowa odmiana gier w Lotto. Tutaj nie czekasz na wynik, bo masz go od razu. W tym roku w grach Lotto w Kujawsko-Pomorskiem mamy już 50 wygranych na sumę blisko 7,5 mln złotych. Ile tym razem wygrał szczęśliwiec? Gdzie? Szczegóły w artykule poniżej.

📢 Najmodniejsze paznokcie na lipiec 2023. Zobacz wzory, pomysły. Zdjęcia Paznokcie to wizytówka kobiety? Dla tych pań, które się z tym zgadzają, mamy propozycje manicure na lipiec. Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze, jakie trendy pojawiły się ostatnio? Oto najładniejsze wzory z salonów kosmetycznych z całej Polski. 📢 Piękne kobiety w Venus Planet w czerwcu 2023. Zobaczcie zdjęcia Zobaczcie zdjęcia pięknych kobiet, które pojawiły się w czerwcu 2023 roku w klubie Venus Planet w Konecku. 📢 Tak wygląda nielegalny cmentarz dla zwierząt we Włocławku. Zdjęcia Niestety nadal we Włocławku nie mamy cmentarza dla zwierząt. Mieszkańcy, którzy muszą pożegnać się ze swoimi pupilami, chowają je na np. terenie leśnym na osiedlu Kazimierza Wielkiego. Zobaczcie, jak wyglądają groby mi. in. psów, kotów, królików, świnek czy chomików. Są tam nawet nagrobne płyty (z imionami i latami życia czworonogów), a także zdjęcia, znicze i kwiaty.

📢 Oto mistrzowie parkowania we Włocławku. Tak niektórzy parkują we Włocławku. Mamy nowe zdjęcia Mistrzowie parkowania we Włocławku to nasz od dawna cykl, w którym prezentujemy złe przykłady parkowania pojazdów. Niektórzy kierowcy nie przejmują się znakami drogowymi. Zobaczcie kolejne zdjęcia, które otrzymaliśmy od Was. Te zdjęcia ukazują kierowców, którzy nie przejmują się znakami drogowymi. 📢 Horoskop miłosny na lipiec 2023. Sprawdź co Cię czeka w najbliższym miesiącu. Wróżka Roma przepowiada Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie w miłości! Sprawdź horoskop miłosny na lipiec. Dowiedz się czy czeka się wreszcie związek, randka czy może nawet rozstanie? Co czeka Cię w lipcu 2023? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.

📢 Tak było na ostatniej w czerwcu imprezie w Browar Loft Music & Pub Włocławek. Zdjęcia Fotorelacja z imprezy w Browar Loft Music & Pub Włocławek. Tak było 24 czerwca 2023 roku. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Tyle mają wynosić emerytury w 2024 roku. Wyliczenia po waloryzacji Na Radzie Ministrów przyjęliśmy założenia do waloryzacji przyszłorocznych rent i emerytur. Waloryzacja jest przewidywana na poziomie 12,3 proc. Jej łączny koszt to ponad 43 mld zł – podała w połowie czerwca minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. 📢 Święto Powiatu Włocławskiego 2023. Program godzinowy koncertów Tradycyjnie w drugą sobotę lipca czeka nas Święto Powiatu Włocławskiego 2023. Na imprezie podwłocławskim Kruszynie wystąpią: Skaldowie, zespół MIG, Alicja Deicka (wygrała 24. odcinek „Szansy na Sukces), KOMBII. Oto program godzinowy imprezy. 📢 40. PZLA Mistrzostwa Polski U23 w lekkiej atletyce Włocławek 2023 - zdjęcia Przez sobotę i niedzielę Włocławek staje się stolicą lekkoatletyczną Polski. Od trójskoku kobiet o godzinie 12.40 w sobotę rozpoczęły się konkurencje. Impreza potrwa do niedzieli do godziny 17. Organizatorzy zapraszają do kibicowania na trybuny całe rodziny. Wstęp jest bezpłatny.

📢 Tak było na jubileuszowym biegu ParkRun nr 150 w parku na Słodowie we Włocławku. Zdjęcia Blisko sześćdziesięciu biegaczy przybyło na włocławski ParkRun nr 150. Był oczywiście bieg, truchcik i marsz, ale też słodki poczęstunek i prezenty dla uczestników. Zobaczcie zdjęcia z imprezy. 📢 Sandra Samrowska z Bydgoszczy w TOP 5. Została Miss Polonia 2023 Publiczności. Zdjęcia Poznaliśmy najpiękniejszą Polkę. W piątek 30 czerwca w Zakopanem w Centrum Kongresowym Gerlach Nosalowy Dwór Resort&Spa odbył się finał konkursu Miss Polonia 2023. O tytuł Miss Polonia 2023 i bursztynową koronę walczyły 3 kandydatki z Bydgoszczy. Dwie znalazły się w TOP 10. Sandra Samrowska z Bydgoszczy została Miss Polonia 2023 Publiczności. Transmisję gali przeprowadziła TVP 2.

📢 Targowisko przy ul. Kaliskiej we Włocławku. Na straganach czereśnie, młode warzywa i nie tylko. Zdjęcia, ceny - 1 lipca 2023 We Włocławku funkcjonują dwa miejskie targowiska oraz niedzielny pchli targ. Jedno z nich znajduje się przy ul. Związków Zawodowych drugie przy ul. Kaliskiej we Włocławku. Obydwa chętnie odwiedzane przez kupujących, szczególnie w dniach targowych. Jednak największy ruch panuje tu niezmiennie w soboty.

