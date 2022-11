Przy Celulozowej we Włocławku powstaną kolejne bloki. Wybrano wykonawcę inwestycji [zdjęcia, wizualizacje]

Przy ul. Celulozowej powstały cztery bloki z mieszkaniami na wynajem

Przy ul. Celulozowej we Włocławku wybudowano cztery bloki z 288 mieszkaniami na wynajem na czas nieoznaczony. Pierwsi lokatorzy otrzymali klucze we wrześniu 2022 roku. Miesięczny czynsz ustalono na poziomie 11,85 zł za m kwadratowy powierzchni użytkowej mieszkania. Ile więc będą płacić najemcy? Dla przykładu, lokatorzy mieszkań o powierzchni 28 m kw, zapłacą miesięcznie 331,80 zł czynszu. W przypadku lokali o powierzchni 36 m kw, będzie to 426,60 zł. Czynsz za mieszkania o powierzchni 50 m kw, wyniesie miesięcznie 592,5 zł; a w przypadku lokali i powierzchni 64 m kw – 758,40 zł.