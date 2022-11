Różowa skrzyneczka jest już w Szkole Podstawowej nr 23 we Włocławku [zdjęcia] Wojciech Alabrudziński

W Szkole Podstawowej nr 23 we Włocławku umieszczono Różową skrzyneczkę, czyli specjalnie oznakowany pojemnik na artykuły higieniczne dla dziewczyn. To już kolejna szkoła we Włocławku, gdzie powstała ta inicjatywa.