Rozpoczął się oficjalny trening Rowerowej Stolicy Polski 2022. Włocławek zgłosił się do rozgrzewki przed rywalizacją Joanna Maciejewska

W poniedziałek 21 marca 2022 roku - tradycyjnie w pierwszy dzień wiosny - wystartował oficjalny trening Rowerowej Stolicy Polski 2022. Do rozgrzewki przed sportowymi zmaganiami, zgłosiło się 47 miast. Jest wśród nich również Włocławek. Trening trwać będzie do 21 maja. W jaki sposób dołączyć do treningów?