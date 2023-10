Tak będzie wyglądać Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji pod Włocławkiem. Wizualizacja

- Pozyskaliśmy nieodpłatnie grunty od wojewody kujawsko-pomorskiego, opracowaliśmy dokumentację techniczną i otrzymaliśmy pozwolenie na budowę - mówi Roman Gołębiewski, starosta włocławski. - W skład Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji mają wejść: aquapark, kryte boiska do piłki nożnej, do tenisa, siatkówki oraz zaplecze rekreacyjne. Po tym, jak zrealizowaliśmy inwestycję Powiatowego Centrum Zdrowia wartą ponad 60 milionów złotych, chcemy, by priorytetem na najbliższe lata była właśnie ta inwestycja. Jesteśmy gotowi do realizacji, ale nie rozpoczniemy jej bez pozyskania środków zewnętrznych, o co się zaczynamy właśnie starać. Po drodze mamy wybory samorządowe, co też będzie miało wpływ na inwestycję. Ja jestem zdeterminowany, jeśli będę mógł dalej ponosić odpowiedzialność za powiat, aby ta inwestycja w najbliższych latach została zrealizowana.