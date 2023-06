Tak było na imprezie w Fenix Club. Koncert Louis Villain. Zobacz zdjęcia

Fenix Club Izbica Kujawska

FENIX to nowoczesny cocktail bar. Do dyspozycji klientów są 4 bardzo dobrze zaopatrzone bary. Obiekt jest monitorowany zarówno od środka jak i na zewnątrz a nad bezpieczeństwem czuwa profesjonalna ochrona. Klimat i wspaniałą atmosferę zapewniają rezydenci klubu. To wszystko gwarantuje wspaniałą i dobrą zabawę do białego rana!