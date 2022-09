Tak było na Pchlim Targu w niedzielę [zdjęcia, ceny, 18 września 2022] Wojciech Alabrudziński

Odzież, buty, biżuteria, części do maszyn, kosmetyki, starocie, bibeloty, porcelana, artykuły wędkarskie, militarne, sadzonki, owoce i warzywa, gry komputerowe, - to wszystko można było kupić w niedzielę na Pchlim Targu we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia z Pchlego Targu przy alei Kazimierza Wielkiego.